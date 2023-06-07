ЗакС окончательно принял проект о выплатах за снесенные гаражи

Депутаты Законодательного собрания Петербурга приняли в третьем чтении законопроект о выплате компенсаций за снесенные гаражи, передает корреспондент «Ъ-СПб».

Речь идет о гаражах, снесенных в ходе реализации концессионных соглашений и ГЧП. Теперь город будет возмещать владельцам часть убытков из бюджета Петербурга.

Планируется, что выплаты составят около 85 тыс. руб. Члены фракции «Справедливая Россия — За правду» посчитали сумму недостаточной — они вносили поправку о расчете компенсационной выплаты в размере рыночной стоимости гаража. Однако большинство парламентариев предложение не поддержало.

Закон будет иметь обратную силу — компенсацию получат те, чей гараж снесли после 1 июля 2008 года.

Управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин полагает, что возможность получить компенсацию за уже прошедший период приведет к тому, что люди повально начнут обращаться к старым документам и пытаться подать иски к городу с целью получить выплату. «Опять же ее размер будет сильно меньше. При том что из-за не всегда полной возможности восстановления всей доказывающей законность размещений конкретных гаражей документации — предположу, что ажиотаж будет большой, а по факту компенсации получат единицы», — прокомментировал господин Федюкин.

Ранее на выплаты владельцы гаражей могли рассчитывать только в том случае, если город прекращает права на пользование земельными участками для реализации проектов, финансируемых из бюджета или за счет инвестора.

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