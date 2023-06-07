Организаторы Ural Music Night перенесли главную площадку фестиваля

Главную площадку музыкального фестиваля Ural Music Night перенесли с Исторического сквера Екатеринбурга на площадь Кирова, напротив главного корпуса Уральского федерального университета (УрФУ). Об этом сообщили в пресс-службе фестиваля. Там же пройдет акция «Светает» с Валерием Сюткиным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В этом году главной площадкой объявили «Магистерию», где будут выступать исполнители академической, народной и джазовой музыки. Здесь прозвучит часть кантаты «Александр Невский» Прокофьева и «Здесь хорошо» Рахманинова. Запланирована программа «Месса мира» К. Дженкинса.

Ural Music Night — международный музыкальный фестиваль, придуманный Евгением Горенбургом. С 2015 года он традиционно проходит в Екатеринбурге в конце июня. В этом году на 100 сценах выступят 3 тыс. музыкантов. Хедлайнерами станут IOWA, Тося Чайкина и группа Billy’s Band.

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