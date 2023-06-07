Шоумен Дмитрий Хрусталев проведет финал «Мисс Екатеринбург–2023»

Ведущим финала конкурса красоты «Мисс Екатеринбург–2023» станет шоумен и комик Дмитрий Хрусталев. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Дмитрий Хрусталев был участником Comedy Club и ведущим Comedy Woman. В 2015 году вошел в жюри шоу «Танцуй» на «Первом канале», там же с 2017-го по 2020 год вел телепроект «Моя мама готовит лучше».

Финал «Мисс Екатеринбург» пройдет 17 августа в Историческом сквере города. Ведущим станет «звездный гость».Победительница конкурса на протяжении года будет официальным лицом Екатеринбурга, представляя город на мероприятиях в сфере культуры и искусства.

Участвовать в конкурсе будут женщины в возрасте от 18 до 25 лет, ростом — от 170 см, и не имеющие татуировок. Также до конкурса не будут допущены девушки, имеющие опыт съемок топлес или в нижнем белье.

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