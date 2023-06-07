Председатель челябинского заксобрания принял решение уйти в отставку

Председатель законодательного собрания Челябинской области Александр Лазарев принял решение досрочно сложить полномочия. Решение связано с переходом на должность заместителя губернатора, сообщают в региональном парламенте.

Заявление о досрочном прекращении полномочий будет рассмотрено на ближайшем заседании заксобрания. Планируется, что на посту вице-губернатора Александр Лазарев будет отвечать за взаимодействие с новыми регионами России, курировать оказание помощи Донбассу.

«Губернатор Алексей Леонидович Текслер предложил мне ответственное направление работы. Готов приложить максимум усилий для выполнения новых задач. Прежде всего, благодарю своих избирателей за поддержку и нашу общую работу. Мы многое сделали вместе, и я не оставлю свой округ без внимания и впредь», — комментирует Александр Лазарев.

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