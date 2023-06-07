В Сочи создадут новый экскурсионный маршрут «Ротонды и колонны»

В Сочи откроют новый туристический маршрут «Ротонды и колонны». Об этом сообщила пресс-служба администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

В настоящее время проект турмаршрута находится на рассмотрении Градостроительного совета Сочи.

«После внесения замечаний и предложений архитекторов маршрут по знаковым архитектурным памятникам Сочи и объектам туристического показа будет открыт для всех жителей и гостей курорта»,— говорится в сообщении.

Экскурсии будут следовать от железнодорожного вокзала Сочи по улице Навагинской к морскому порту. Далее маршрут проследует вдоль здания Горсобрания к Курортному проспекту. В программу осмотра входят санатории с уникальной архитектурой советского периода.

По пути следования тургрупп будут размещены QR-коды с информацией об истории достопримечательностей города и о протяженности и направлениях маршрута.

Анастасия Донскова

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