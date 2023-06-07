Директора управляющей компании в Ижевске подозревают в хищении почти 800 тысяч рублей для «ремонта» системы водоснабжения

В столице Удмуртии 42-летнего директора управляющей компании подозревают в хищении денег средств жильцов многоквартирного дома. Как сообщает пресс-служба МВД по республике, ущерб составил 798 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В частности, по версии следствия мужчина перечислил деньги со счета, предназначенного для формирования фонда капитального ремонта одного из домов, подрядной организации для ремонта системы водоснабжения дома. Однако работы не проводились.

При этом подрядная организация принадлежит на супруге подозреваемого. Деньги же, по версии полиции, он потратил на личные нужды.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное лицом с использованием служебного положения). Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.