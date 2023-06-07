Суд назначил бывшему вице-премьеру Крыма Кабанову 4 года условно за мошенничество

Центральный районный суд Симферополя назначил 4 года условно бывшему вице-премьеру Крыма Евгению Кабанову за мошенничества, совершенное группой лиц в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба суда.

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Помимо господина Кабанова, экс-министр строительства Республики Михаил Храмов получил 3 года условного срока. Оба признаны судом виновными. Также фигурантам уголовного дела назначены штрафы. Господину Кабанову — 150 тыс. руб., Храмову — 200 тыс. руб.

Экс-чиновников задержали в сентябре 2021 года в рамках расследования уголовного дела о хищении 57,5 млн руб. при строительстве водовода, строившегося по федеральной целевой программе развития Крыма и Севастополя. Уголовное дело возбудили по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в крупном размере).

Приговор в законную силу не вступил.

Олег Исаев

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