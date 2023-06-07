Пермский колледж готовит специалистов при поддержке «Камского кабеля»

С 2014 года по инициативе «Камского кабеля» в Пермском машиностроительном колледже возобновлена подготовка студентов по специальности «Электроизоляционная, кабельная и конденсаторная техника».

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Время идет, модернизируется производственная площадка предприятия, усложняется производство кабельно-проводниковой продукции. Чтобы на ключевом, стратегически важном оборудовании работали подготовленные люди, получившие специальное образование, руководством «Камского кабеля» был сделан заказ колледжу на открытие новой специальности.

В этом году между заводом и Пермским машиностроительным колледжем был подписан протокол взаимодействия. В рамках сотрудничества появилась специализированная аудитория для студентов специальности «Электроизоляционная, кабельная и конденсаторная техника»: представители «Камского кабеля» разработали несколько видов информационных стендов о заводе и продукции, а также предоставили образцы кабелей и проводов для электротранспорта, судов, шахт и разрезов, энергетической инфраструктуры, выпускаемых на предприятии. Благодаря этому студенты смогут ближе познакомиться с историей завода, наглядно изучить, из чего состоят кабели и провода.

Взаимодействие со студентами – одно из приоритетных направлений «Камского кабеля». Ежегодно на предприятие приходит более 50 учащихся колледжа для прохождения производственной и преддипломной практики. В течение года для студентов проводятся экскурсии по территории завода.

«Камский кабель» уделяет большое внимание привлечению молодых кадров на производство, в частности на предприятии действуют собственные обучающие программы – новый сотрудник может получить специальность, стипендии, программы повышения квалификации и перспективы карьерного роста.

ООО «Камский кабель»