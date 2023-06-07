В Уфе гендиректор компании обвиняется в невыплате зарплаты

47-летний генеральный директор и владелец ООО «Стройдом» Тимур Набиев (руководит компанией с апреля 2015 года) обвиняется в полной невыплате зарплаты свыше двух месяцев (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ). Обвинительное заключение утвердила прокуратура Советского района Уфы, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии

По версии следствия, с ноября 2017 года по сентябрь 2019 года компания задолжала двум сотрудникам зарплату в размере более 700 тыс. руб. При этом у «Стройдома» были средства, которые руководитель потратил на расчеты с контрагентами и другие цели.

Обвиняемый не признал вину. Уголовное дело направлено в суд.

ООО «Стройдом», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в апреле 2015 года. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб. Бухгалтерскую отчетность компания не раскрывает.

Майя Иванова

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