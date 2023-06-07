В Геленджике полицейские изъяли обезьян и попугаев у фотоживодеров

В Геленджике у уличных фотографов изъяли четырех обезьян и двух попугаев, которых использовали в незаконных фотосессиях. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю
В ходе проверки выяснилось, что у предпринимателей отсутствовали необходимые разрешения для фотосъемки с экзотическими животными.
По факту жестокого обращения с животными и ведения незаконного предпринимательства проводят проверки. Обезьян и попугаев временно разместили в контактных зоопарках. Там с ними работают специалисты, которые оценят состояние животных.
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