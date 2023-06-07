В Уфе вагоны с лесоматериалами сошли с рельсов

Сегодня около 11:00 дня на станции Дема при производстве маневровой работы на сортировочной горке два вагона, груженые лесоматериалами, сошли с рельсов, один из них опрокинулся, сообщила пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры. В результате ЧП никто не пострадал.

Задержек движения других поездов не допущено, отметили в ведомстве.

На место происшествия выехал Уфимский транспортный прокурор, следственно-оперативная группа Уфимского ЛУ МВД России на транспорте и следователь ЦМСУТ СК России. Обстоятельства и причины ЧП устанавливаются.

Венера Хисамова

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