Грозы пройдут в Удмуртии 8 июня

В Удмуртии утром и днем 8 июня ожидается прохождение гроз. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике со ссылкой на данные гидрометцентра. Жителей просят учитывать данную информацию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В ведомстве также подчеркивают, что в этом время лучше не находиться под линиями электропередач, а также в целом ограничить свое пребывание на улице.

Напомним, в ночные часы 8 июня температура воздуха опустится до 3-8°С, днем — повысится до +16..+21°С. Ночью 9 июня окажется еще прохладнее — +1..+6°С, а в северных районах и низинах возможны слабые заморозки на почве.