Военный комиссар в Татарстане предстанет перед судом за выдачу военных билетов за деньги

Глава военкомата Арского и Атнинского районов Татарстана Алмаз Бурганов предстанет перед судом. Его обвиняют выдачу военных билетов шести призывникам за деньги. Об этом сообщает «Реальное время».

Всего господину Бурганову вменяют в настоящее время шесть взяток на 610 тыс. руб. Следствие считает, что деньги он сам получал от призывников и их родственников, взамен он обещал оформить военные билеты категории «В».

На данных документах значились подписи не только самого главы военкома, но и его заместителя Фанила Сафиуллина. В ведомствах же военные билеты значились как выданные военнослужащим в запасе ввиду их заявлений об утере документов, а на деле выдавались тем, за кого дали взятку, уточняет издание.

Вину господин Бурганов не признает. По данным издания, после передачи дела в суд в управлении Центрального военного округа возбудили дела еще по 16 эпизодам получения взяток в военкомате Арского и Атнинского районов региона. Их вменяют господам Бурганову и Сафиуллину.

"Ъ-Казань"