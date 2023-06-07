Группа «Мираж»

Ассоциативный ряд «пустынных» ароматов — это песок, кактусы, ночное звездное небо. «Коммерсантъ Стиль» рассказывает, в каких ароматах стоит искать такую экзотику и чем на самом деле они пахнут.
Кадр из фильма «Дюна: Часть вторая», режиссер
Дени Вильнев
Фото: East News
Ароматы в честь романтики пустынь выпускаются довольно регулярно: из тех, что на слуху, стоит вспомнить давние релизы, такие как Maison Margiela с его Across Sands, Chloe с Nomade, DS & Durga с El Cosmico. Но чемпионы подобного рода парфюмерии — нишевые восточные марки. Для них это естественная среда обитания, и парфюмеры передают ее звучание сильными акцентами удового дерева в сочетании с нотами амбры и кориандра. Пустыня кажется довольно мощным источником творческих идей, но мейнстрим выступает за «теплые, сухие, минеральные» — именно так обычно звучат парфюмы, которые связывают себя с пустынными территориями. Тем неожиданнее растительные ноты вкраплений вроде кактуса, фиников, колючек. И пусть далеко не все из нас любят реальную пустыню, но совершить такое ольфакторное путешествие будет интересно.