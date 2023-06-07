Группа «Мираж»

Ассоциативный ряд «пустынных» ароматов — это песок, кактусы, ночное звездное небо. «Коммерсантъ Стиль» рассказывает, в каких ароматах стоит искать такую экзотику и чем на самом деле они пахнут.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из фильма «Дюна: Часть вторая», режиссер Дени Вильнев

Фото: East News Кадр из фильма «Дюна: Часть вторая», режиссер Дени Вильнев

Фото: East News

Ароматы в честь романтики пустынь выпускаются довольно регулярно: из тех, что на слуху, стоит вспомнить давние релизы, такие как Maison Margiela с его Across Sands, Chloe с Nomade, DS & Durga с El Cosmico. Но чемпионы подобного рода парфюмерии — нишевые восточные марки. Для них это естественная среда обитания, и парфюмеры передают ее звучание сильными акцентами удового дерева в сочетании с нотами амбры и кориандра. Пустыня кажется довольно мощным источником творческих идей, но мейнстрим выступает за «теплые, сухие, минеральные» — именно так обычно звучат парфюмы, которые связывают себя с пустынными территориями. Тем неожиданнее растительные ноты вкраплений вроде кактуса, фиников, колючек. И пусть далеко не все из нас любят реальную пустыню, но совершить такое ольфакторное путешествие будет интересно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Maison Maissa, парфюмерная вода Jardin Majorelle. Ноты: бергамот, апельсин, мята, ягоды, мате, кактус, морские ноты, амброксан, мускус Byredo, парфюмерная вода Mojave Ghost. Ноты: амбретта, магнолия, фиалка, сандал, серая амбра, кедр Tiziana Terenzi, парфюмерная вода Akragas. Ноты: мирт, морские водоросли, нероли, грейпфрут, герань, соль, атласский кедр, тимьян, пачули, мускус, бензоин, мадагаскарская ваниль The Different Company, парфюмерная вода Al Sahra. Ноты: соль, минеральные ноты, белая фиалка, Лилия, корица, ладан, лабданум, сандал, пачули D.S. & Durga, парфюмерная вода El Cosmico. Ноты: сухой песок, кустарниковый воск, пустынный перец, креозот, сосна Rhizome, парфюмерная вода Desert Dusk. Ноты: бергамот, шалфей, лист эвкалипта, сандаловое дерево, ветивер, амбра, перец, пачули Следующая фотография 1 / 6 Maison Maissa, парфюмерная вода Jardin Majorelle. Ноты: бергамот, апельсин, мята, ягоды, мате, кактус, морские ноты, амброксан, мускус Byredo, парфюмерная вода Mojave Ghost. Ноты: амбретта, магнолия, фиалка, сандал, серая амбра, кедр Tiziana Terenzi, парфюмерная вода Akragas. Ноты: мирт, морские водоросли, нероли, грейпфрут, герань, соль, атласский кедр, тимьян, пачули, мускус, бензоин, мадагаскарская ваниль The Different Company, парфюмерная вода Al Sahra. Ноты: соль, минеральные ноты, белая фиалка, Лилия, корица, ладан, лабданум, сандал, пачули D.S. & Durga, парфюмерная вода El Cosmico. Ноты: сухой песок, кустарниковый воск, пустынный перец, креозот, сосна Rhizome, парфюмерная вода Desert Dusk. Ноты: бергамот, шалфей, лист эвкалипта, сандаловое дерево, ветивер, амбра, перец, пачули

Ирина Кириенко