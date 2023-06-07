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В Воронеже за 70 млн рублей продают бывшую гостиницу возле областной больницы

В Воронеже выставили на продажу здание площадью 1115,7 кв. м, в котором раньше находился гостиничный дом «Дар». Об этом DeFacto сообщило со ссылкой на объявление на «Авито».

Имущество продается за 70 млн руб. Оно располагается на улице Дачный поселок, 1а — возле перинатального центра областной больницы. Бывшая гостиница состоит из 22 номеров с мебелью, также имеется охраняемая парковка. Неназванный продавец предлагает использовать объект под гостиницу, дом отдыха, офис, медицинскую клинику, наркологию или иное.

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