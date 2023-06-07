В Новороссийске по решению суда снесут торговый центр-самострой

Приморский районный суд Новороссийска обязал застройщиков торгового центра Grand на Анапском шоссе снести строение за свой счет как незаконное. Сведения об этом опубликованы на портале инстанции.

Исковое заявление направил прокурор Новороссийска. В обосновании требований заявителя было указано, что торговый центр, размещенный на территории, предназначенной для многоэтажной жилой застройки, не был оснащен минимальным необходимым количеством парковочных мест. Это оказало дополнительную нагрузку на транспортную сеть Новороссийска. Кроме того, объект являлся источником шума, что противоречит интересам жителей жилых домов в районе ТЦ. Ранее прокуратура оспорила в Октябрьском районом суде города постановление администрации Новороссийска о допустимых отклонениях от норм строительства. В инстанции иск поддержали. Попытки оспорить это решение в Краснодарском краевом суде и Арбитражном суде Краснодарского края не удались.

Суд обязал ответчиков снести незаконное строение за свой счет в течение двух месяцев со дня вступления решения в силу, а также оставил право за мэрией выполнить демонтаж с последующим взысканием расходов с ответственных лиц. В то же время решение, вынесенное инстанцией 12 мая текущего года, может быть обжаловано в течение трех месяцев.

Согласно данным Приморского районного суда, одним из ответчиков по делу является индивидуальный предприниматель из Барнаула Вадим Селянин. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», бизнесмен занимался оптовой торговлей одеждой с 1995 года. В разные годы он был учредителем и совладельцем пяти торговых компаний на Дальнем Востоке. В последующем предприятия были ликвидированы по решению Федеральной налоговой службы.

Анастасия Донскова

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