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Текслер предложил главе заксобрания стать вице-губернатором и курировать взаимодействие с Донбассом

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер предложил председателю законодательного собрания региона Александру Лазареву занять должность заместителя губернатора. На новом посту он будет отвечать за взаимодействие с новыми регионами России. Об этом сообщают в областном правительстве.

Фото: Артур Якушко, Коммерсантъ

Фото: Артур Якушко, Коммерсантъ

Планируется, что при вступлении на должность Александр Лазарев будет курировать восстановительные работы в подшефных Волновахе и Ясиноватой и обеспечение иной гуманитарной помощи Донбассу.

Александру Лазареву 48 лет. В 2015—2020 годах был главой Южноуральска. В октябре 2020 года стал первым заместителем главы областного парламента, в ноябре 2021 года — председателем заксобрания региона.

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