Список крупнейших групп и компаний в области аутсорсинга учетных функций по итогам 2022 года

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|Место по итогам 2022 года
|Группа компаний / компания
|Местоположение центрального офиса
|Выручка от услуг аутсорсинга учетных функций за 2022 год(тыс. руб.)*
|Темпы роста выручки за год (%)
|Число специалистов за 2022 год (чел.)
|Тип участника рэнкинга
|Число компаний в группе
|1
|«Центр Корпоративных Решений»
|Москва
|4 983 951
|20,9
|1 626
|группа
|2
|2
|СберРешения
|Москва
|2 679 727
|7,8
|1 226
|группа
|5
|3
|«Северсталь - Центр Единого Сервиса»
|Ярославль
|1 876 558
|32,5
|680
|компания
|1
|4
|«Моё дело»
|Москва
|1 213 483
|11,3
|384
|группа
|3
|5
|Unicon Outsourcing
|Москва
|1 182 574
|–1,5
|346
|группа
|2
|6
|«1C-WiseAdvice»
|Москва
|949 300
|17,2
|375
|группа
|5
|7
|«ИАС»
|Москва
|921 579
|–12,6
|60
|группа
|4
|8
|UCMS Group
|Москва
|890 914
|33,3
|349
|группа
|5
|9
|Bellerage
|Москва
|746 370
|33,0
|79
|группа
|10
|10
|SCHNEIDER GROUP
|Москва
|667 572
|–8,1
|253
|группа
|5
|11
|«Юнистафф Пейрол Компани»
|Москва
|552 325
|–3,2
|218
|группа
|4
|12
|«БРИДЖ ГРУПП»
|Москва
|480 862
|85,0
|164
|группа
|3
|13
|«Мариллион»
|Москва
|358 813
|29,6
|136
|компания
|1
|14
|«Консу»
|Санкт-Петербург
|358 279
|–9,3
|125
|группа
|2
|15
|«АБУ бухгалтерские услуги»
|Москва
|349 171
|6,2
|63
|группа
|2
|16
|Acsour
|Москва
|322 741
|–8,1
|113
|группа
|3
|17
|«АВУАР»
|Челябинск
|259 000
|67,9
|90
|группа
|9
|18
|Финансовые и бухгалтерские консультанты (ФБК), группа
|Москва
|243 320
|5,7
|101
|группа
|3
|19
|«Бетерра»
|Москва
|240 281
|–11,1
|100
|компания
|1
|20
|«Созидание и Развитие»
|Москва
|200 868
|–31,5
|60
|группа
|2
|21
|«ГЛАВБУХ АССИСТЕНТ»
|Москва
|185 154
|12,1
|17
|компания
|1
|22
|«АЛЬТХАУС Консалтинг»
|Москва
|166 140
|23,5
|47
|группа
|5
|23
|«НОРД АУТСОРСИНГ»
|Москва
|149 995
|32,9
|45
|группа
|3
|24
|«Яшин и Партнёры»
|Москва
|149 705
|–7,3
|103
|группа
|3
|25
|ADE Professional Solutions
|Москва
|139 656
|5,0
|48
|группа
|4
|26
|«Международная юридическая компания «Эксперт»
|Симферополь
|118 823
|49,5
|92
|группа
|2
|27
|«Аудиторская Группа «Капитал»
|Екатеринбург
|115 775
|47,9
|70
|группа
|7
|28
|Emerging Markets Group
|Санкт-Петербург
|108 100
|23,3
|26
|группа
|3
|29
|«Прайм аудит»
|Тверь
|104 296
|47,8
|20
|группа
|5
|30
|«Интерком-Аудит»
|Москва
|83 319
|–10,8
|46
|группа
|14
|31
|«ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ»
|Москва
|81 714
|23,4
|36
|группа
|3
|32
|«Ю.Эйч.Уай Эккаунтин»
|Москва
|68 988
|–5,8
|20
|компания
|1
|33
|«Эфикс-Груп»
|Москва
|59 558
|24,6
|38
|компания
|1
|34
|«Премьер-Партнер»
|Москва
|49 392
|28,9
|20
|компания
|1
|35
|«Аутсорсинговые Решения»
|Москва
|47 747
|–2,4
|20
|компания
|1
|36
|«РБК Консалт»
|Санкт-Петербург
|45 307
|413,2
|15
|группа
|2
|37
|«ИНТЕРЭКСПЕРТИЗА»
|Москва
|43 056
|13,0
|16
|группа
|3
|38
|«Тонкий и партнеры»
|Москва
|40 993
|15,2
|11
|группа
|2
|39
|«Аудит А»
|Москва
|39 438
|12,5
|15
|группа
|2
|40
|«Бухгалтерские Консультанты Плюс»
|Москва
|38 877
|5,2
|8
|компания
|1
|41
|«АСБ»
|Санкт-Петербург
|38 530
|9,7
|41
|группа
|2
|42
|CBS group
|Москва
|36 434
|36,8
|20
|группа
|2
|43
|«Альта Виа»
|Москва
|34 773
|19,7
|17
|компания
|1
|44
|«Вашконсалтинг»
|Москва
|34 622
|–25,5
|18
|компания
|1
|45
|«БАЛИОТ»
|Москва
|32 969
|37,6
|16
|группа
|2
|46
|«Объединенная Консалтинговая Группа»
|Санкт-Петербург
|30 864
|23,6
|14
|группа
|3
|47
|«Учет и Консалтинг»
|Ростов-на-Дону
|30 144
|22,6
|19
|компания
|1
|48
|«Кроу Аудэкс»
|Казань
|29 531
|н.д.
|12
|группа
|3
|49
|«Русаудит»
|Москва
|29 510
|31,7
|16
|группа
|2
|50
|«АСБ Консалтинг Групп»
|Москва
|28 799
|4,0
|9
|группа
|2
|51
|«Сальдо-аудит»
|Москва
|27 648
|–2,1
|8
|компания
|1
|52
|«ИКС-ИНФО»
|Москва
|26 894
|1,1
|16
|компания
|1
|53
|«Современные бухгалтерские консультации»
|Москва
|25 764
|4,6
|15
|компания
|1
|54
|«Бухгалтерское Бюро Рус»
|Москва
|25 350
|3,4
|6
|компания
|1
|55
|«Технологии Инвестиции Строительство»
|Санкт-Петербург
|24 485
|–1,0
|7
|компания
|1
|56
|Консультационная группа «ТИМ»
|Санкт-Петербург
|21 443
|–31,0
|12
|компания
|1
|57
|«КАБ-ЮСТ»
|Москва
|21 235
|—
|11
|компания
|1
|58
|«ПРАУД баланс»
|Санкт-Петербург
|21 153
|–2,9
|8
|компания
|1
|59
|«Аллент-Аудит»
|Москва
|21 084
|702,0
|6
|компания
|1
|60
|«ПЕРВАЯ ЭКСПЕРТНАЯ БУХГАЛТЕРИЯ»
|Пермь
|18 967
|—
|11
|компания
|1
|61
|Legal Bridge
|Москва
|17 801
|12,3
|12
|группа
|2
|62
|НВК
|Санкт-Петербург
|15 995
|49,9
|23
|группа
|3
|63
|«Столичная Бухгалтерская Корпорация»
|Москва
|14 700
|–16,3
|7
|компания
|1
|64
|Группа РБ
|Москва
|14 567
|–80,5
|3
|группа
|2
|65
|ЮСТИКОМ
|Москва
|14 057
|–9,2
|13
|компания
|1
|66
|«Сальдо Фаворит»
|Москва
|10 648
|6,7
|8
|компания
|1
|67
|«Учетные центры»
|Челябинск
|10 062
|19,6
|10
|компания
|1
|68
|«АК «Бизнес Навигатор»
|Москва
|8 939
|1,2
|22
|компания
|1
|69
|«Аудиторская группа «2К»
|Москва
|8 911
|146,4
|6
|группа
|2
|70
|«ФОРМУЛА БИЗНЕСА»
|Москва
|8 697
|–1,6
|3
|компания
|1
|71
|«АКГ «Листик и Партнеры»
|Москва
|5 313
|–2,8
|н.д.
|группа
|8
|72
|«Ваш СоветникЪ»
|Краснодар
|5 137
|–5,4
|4
|компания
|1
|73
|«Уральский союз»
|Москва
|4 828
|3,3
|3
|группа
|2
|74
|УКЦ «Бизнес-Класс»
|Москва
|4 595
|–74,3
|3
|компания
|1
|75
|«Аудит-Эскорт»
|Москва
|4 560
|53,2
|2
|группа
|3
|76
|«ХОЛД-ИНВЕСТ-АУДИТ»
|Москва
|4 236
|–37,9
|2
|группа
|3
|77
|«Консалтинговая Группа «ИРВИКОН»
|Москва
|3 459
|75,1
|2
|компания
|1
|78
|«Штернгофф Аудит»
|Москва
|3 298
|37,3
|3
|компания
|1
|79
|«АудитОнлайн»
|Москва
|2 849
|454,3
|4
|компания
|1
|80
|«Аудиторы Северной Столицы»
|Санкт-Петербург
|2 644
|23,4
|3
|группа
|3