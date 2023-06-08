Как мы считали

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В очередном, 28-м выпуске рэнкингов представлены два основных списка: крупнейшие аудиторские группы и крупнейшие аудиторские организации. В списке аудиторских организаций каждый участник — это одно юридическое лицо (компания). Критерий ранжирования в списке — суммарная выручка компании по форме №2-аудит. Основные условия включения в рэнкинг: пороговое значение выручки от аудита (доход от обязательного и инициативного аудита, и сопутствующих аудиту услуг) — не менее 15% от суммарной выручки компании, предоставление формы №2-аудит для подтверждения выручки и численности сотрудников и аудиторов. В списке аудиторских групп каждый участник — это группа аффилированных лиц (признаки зависимости отражены в методике рэнкингов), или группа лиц, которые являлись в 2022 году членами международной аудиторской сети, или группа лиц, которые являются членами национальной аудиторской сети (единственная национальная сеть — «Партнерская аудиторско-консалтинговая сеть "РУКОН"»). Критерий ранжирования в рэнкинге групп: суммарная выручка компаний, входящих в группу, за минусом выручки от услуг, не относящихся к аудиту или консалтингу. Условия включения в список: пороговое значение дохода от аудита — не менее 20% от суммарной выручки, предоставление формы №2-аудит для подтверждения выручки аудиторских организаций, предоставление формы №2 бухгалтерской отчетности (или налоговой декларации), а также титульного листа формы расчетов по страховым взносам для подтверждения выручки консалтинговых компаний (если соответствующая информация не верифицируется через ресурсы СПАРК и ГИР БО). В некоторых случаях (см. примечание к таблицам), согласно данным участников рэнкингов, выручка от аудита включала в себя доходы от аудита и обзорных проверок в отношении любых видов финансовой информации (годовой, сокращенной, промежуточной, консолидированной, групповой форм), согласованных процедур и заданий, обеспечивающих разумную (ограниченную) уверенность как для российских, так и для иностранных компаний в соответствии с любыми национальными или внутрисетевыми стандартами, отличными от стандартов аудита, принятых на территории РФ; выручку от оказания услуг, связанных с выдачей писем-подтверждений по проспектам эмиссии. Подробные принципы рэнкингов доступны на сайте RAEX (www.raex-rr.com). Обновленная методика была приняты в декабре 2016 года при участии руководителей крупнейших аудиторских компаний и общественной организации «Национальный союз аудиторов» и является действующей.