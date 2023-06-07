Подпольное казино обнаружено вблизи главного железнодорожного вокзала Новосибирска

Сотрудники полиции выявили в Новосибирске около железнодорожного вокзала нелегальный игровой клуб. Оперативниками изъято 20 системных блоков и мониторов. «При этом администратор попыталась убедить правоохранителей, что заведение азартные игры не проводит», - сообщает пресс-центр МВД РФ.

На вид помещение не эксплуатировалось, однако внутри активно осуществлялась незаконная игорная деятельность, отмечает прокуратура Новосибирской области.

В настоящее время правоохранители устанавливают всех участников нелегального игорного бизнеса и периода работы клуба. По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о организации и проведении азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны (ч.1 ст.171.2 УК РФ).

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Лолита Белова