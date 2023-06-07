Оборот розничной торговли в Нижегородской области вырос до 330 млрд рублей

В апреле оборот розничной торговли в Нижегородской области вырос по сравнению с уровнем прошлого года на 10,5% и составил 85 млрд руб. Рост зафиксирован впервые с марта 2022 года, когда оборот за месяц составил 85,4 млрд руб. (+7,5%).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Всего в январе-апреле оборот розничной торговли составил 330,4 млрд руб., что на 0,9% больше по сравнению с 2022 годом.

Оборот оптовой торговли в январе-апреле составил 750,4 млрд руб., увеличившись на 8,4% по сравнению с уровнем прошлого года.

Анастасия Еремина