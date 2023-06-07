Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Новосибирске ефрейтор осуждена за мошенничество с использованием субсидии Минобороны

Новосибирский гарнизонный военный суд приговорил ефрейтора Марину Никонорову к трем годам колонии за мошенничество. По данным 2-го Восточного окружного военного суда, военнослужащая получила от Минобороны субсидию на покупку квартиры на 5,3 млн руб.

При этом она предоставила в жилищные органы недостоверные сведения об отсутствии у нее членов ее семьи в собственности жилых помещений. Ранее женщина получила в наследство жилье в Новосибирске.

Суд признал Марину Никонорову виновной. Иск Министерства обороны РФ удовлетворен на 5,3 млн руб.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Анна Егорова

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...