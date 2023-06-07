В Новосибирске ефрейтор осуждена за мошенничество с использованием субсидии Минобороны

Новосибирский гарнизонный военный суд приговорил ефрейтора Марину Никонорову к трем годам колонии за мошенничество. По данным 2-го Восточного окружного военного суда, военнослужащая получила от Минобороны субсидию на покупку квартиры на 5,3 млн руб.

При этом она предоставила в жилищные органы недостоверные сведения об отсутствии у нее членов ее семьи в собственности жилых помещений. Ранее женщина получила в наследство жилье в Новосибирске.

Суд признал Марину Никонорову виновной. Иск Министерства обороны РФ удовлетворен на 5,3 млн руб.

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Анна Егорова