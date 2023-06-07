На ремонт участка трассы Стерлитамак—Раевский направят до 292 млн рублей

Управление дорожного хозяйства Башкирии на трех конкурсах 27 июня выберет подрядчиков ремонта участков дороги Стерлитамак—Раевский, сообщается на сайте госзакупок. Совокупная начальная цена контрактов составляет 292,03 млн руб., на ремонт участка длиной 8 км направят до в 152,26 млн руб., участка длиной 5 км — 90,54 млн руб., длиной 2,98 км — 49,23 млн руб. Контракты профинансирует бюджет республики.

Работы необходимо завершить до 1 октября. Подрядчик должен дать шестилетнюю гарантию на основание дорожной одежды, пятилетнюю — на нижний слой и семилетнюю — на верхний слой дорожного покрытия.

В марте текущего года Управление дорожного хозяйства Башкирии заключило еще два контракта на ремонт участков этой дороги на сумму 73,71 млн руб. с физлицом Славиком Нерсесяном. Подрядчик снизил сумму начальных цен контрактов (95,69 млн руб.) на 21,98 млн руб.

Майя Иванова

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