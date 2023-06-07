Инвестиции в экономику Удмуртии сократились на 4,3% по итогу первого квартала 2023 года

По итогу первого квартала 2023 года в экономику Удмуртии вложили 23 млрд руб. Это на 4,3% ниже показателя за аналогичный период прошлого года, сообщает Удмуртстат. По объему инвестиций на душу населения, составляющим 15,9 тыс. руб., регион занят седьмое место в ПФО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

При этом из общего объема инвестиций 14,5 млрд руб. составили вложения в основной капитал организаций, не относящихся к малому предпринимательству. 77% составили их собственные средства, еще 13,4% — кредиты банков, 4,7% — бюджетные средства.

Более половины объема направили в добывающие и обрабатывающие отрасли — 27,6% и 25,8% соответственно. На приобретение машин и оборудования использовали 39,6% от общего объема инвестиций, еще 32,8% — на возведение зданий, сооружений и улучшение земель.