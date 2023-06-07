В Ярославской области увеличат объемы приватизации муниципальной недвижимости

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев поручил до 1 августа сформировать на областном уровне план приватизации муниципальной недвижимости. Об этом сообщает пресс-служба ярославского правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Продаваемый в Ярославле объект культурного наследия

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Продаваемый в Ярославле объект культурного наследия

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

В этом году на муниципальном уровне проведен 51 аукцион по приватизации зданий и помещений, при этом в 32 случаях торги признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок. Продано 19 объектов. Бюджет Рыбинска получил от продажи муниципальной собственности 35,6 млн руб., бюджет Ярославля — 8,2 млн, бюджет Углича — 5 млн руб.

В ярославском правительстве считают, что количество продаваемых объектов может быть увеличено. На конец мая 2023 года в казне муниципальных образований числилось 450 объектов недвижимости, но в планы приватизации включено только 220 из них.

Отдельно муниципалитетам предлагают оформлять собственность на бесхозные объекты для вовлечения их в хозяйственный оборот. Региональные власти озвучили статистику: в Некрасовском районе сейчас 249 бесхозяйных объектов культурного наследия, в Тутаеве – 187, в Тутаевском районе – 94.

Андрей Иванов