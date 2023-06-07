В Томской области собирают вещи и продукты для пострадавших белгородцев

В Томской области объявлен сбор вещей для пострадавших от военных действий в Белгородской области. С такой просьбой, по данным мэра города Стрежевого Валерия Дениченко, обратился белгородский губернатор Вячеслав Гладков.

«Сегодня по внутренним каналам связи к нам поступило обращение губернатора Белгородской области с просьбой об оказании гуманитарной помощи жителям пострадавших населенных пунктов»,– сообщил господин Дениченко в своем Telegram-канале.

В посте мэра приведен ориентировочный список из желаемых вещей из 18 пунктов. В их числе мясные и рыбные консервы, сахар, гречка, предметы гигиены, корма для собак и кошек и др.

7 июня господин Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что в Белгородскую область привезли первые 20 тонн продуктов, детского питания, предметов первой необходимости и бытовой химии. По его данным, в пунктах временного размещения в пяти муниципалитетах находятся 8 тыс. человек.

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Валерий Лавский