Рационализаторы за год помогли ММК сэкономить более четверти миллиарда

Экономический эффект от реализованных рационализаторских предложений на ММК в 2022 году составил 276 млн руб. Работники комбината подали на рассмотрение 6927 идей – на 22,5% больше, чем в 2021-м, сообщает пресс-служба металлургической группы.

Рационализаторские предложения касались вопросов энергоэффективности, экологии, охраны труда, качества, повышения эффективности бизнес-процессов. Кроме того, на конкурсной основе определялось лучшее рационализаторское предложение в ПАО «ММК» - им стала идея «Экономия инструмента для вскрытия чугунной клетки» коллектива авторов.

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