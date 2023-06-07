В Петербурге задержали подозреваемого в стрельбе по велосипедисту

В Санкт-Петербурге задержали водителя, подозреваемого в стрельбе по велосипедисту на улице Орджоникидзе. Об этом 6 июня сообщили в пресс-службе петербургской полиции.

Сотрудники ГУ МВД по городу и области задержали 38-летнего мужчину на улице Дыбенко у дома №9. Он был доставлен в отдел, у него изъяли аэрозольное устройство «Удар».

По данным полиции, днем 6 июня водитель «Киа Пиканто» выстрелил из газового пистолета в велосипедиста из-за дорожного конфликта. Велосипедист в результате стрельбы не пострадал.

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