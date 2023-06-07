В Челябинске вандалы испортили 82 бака для сбора вторсырья

В мае вандалы испортили на контейнерных площадках в Челябинске 78 баков для сбора вторичного сырья. Еще три мусорных накопителя были сожжены, один — сломан. Об этом сообщают в пресс-службе Центра коммунального сервиса (ЦКС).

По словам специалистов регоператора, желтые контейнеры для сбора мусора забрызгивают краской и зарисовывают непонятными символами, на емкости наносят рекламные объявления. Отдельные баки ломают и даже сжигают. В ЦКС отмечают, что из-за действий вандалов на контейнерах становится нечитаемой маркировка, которая поясняет, какие виды отходов в них можно складывать.

«Как результат в баки под вторичное сырье попадает органика и пищевые отходы, которые загрязняют вторичное сырье, вывозимое отдельными мусоровозами. В итоге действия вандалов нивелируют усилия огромного количества горожан, которые уже активно участвуют в раздельном сборе отходов», — подчеркивают в ЦКС. Компания совместно с полицией ведет поиск причастных к порче контейнеров.

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