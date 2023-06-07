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Лесопарк у ТРК «Столица» в Ижевске благоустроят в 2024 году по нацпроекту

В столице Удмуртии в 2024 году по нацпроекту «Жилье и городская среда» благоустроят лесопарковую зону на улице Ворошилова возле ТРК «Столица». Соответствующее решение приняли местные жители, принявшие участие в голосование. Об этом рассказал глава региона Александр Бречалов.

Фото: vk.com, Александр Бречалов

Фото: vk.com, Александр Бречалов

В Воткинске работы по благоустройству пройдут в Богатыревском парке, в Глазове — на аллее у школы искусств «Глазовчанка», в Сарапуле — по территории вдоль дома №87 по ул. Азина, а в Можге продолжатся работу по обустройству Детского парка. В Игре приведут в порядок площадь перед администрацией, в Малой Пурге — зону отдыха детей в Парке Победы, в Воткинском районе — общественное пространство в поселке Новый, в Уве — парк деревянных скульптур. Кроме того, работы по благоустройству пройдут в Большой Уче в Можгинском районе и в Вараксино в Завьяловском районе.

«В голосовании участвовали больше 106 тысяч человек — это рекорд. Спасибо за активную позицию»,— отметил господин Бречалов.

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