Александр Боев стал замминистра внутренних дел по Удмуртии

Должность заместителя министра внутренних дел по Удмуртии, начальника полиции занял Александр Боев. Согласно информации, размещенной на сайте ведомства, на новую должность его назначили 26 мая.
Фото: Пресс-служба МВД по Удмуртии
Ранее, с 2020 по 2023 года, господин Боев занимал пост заместителя начальника полиции (по охране общественного порядка) МВД по республике. Кроме того, он работал замначальника управления по контролю за оборотом наркотиков, а также прошел все ступени карьерной лестницы от оперуполномоченного уголовного розыска до начальника отдела полиции.