В Башкирии вынесли приговор экс-сотрудникам ГИБДД

Белокатайский межрайонный суд вынес приговор двум бывшим сотрудникам ГИБДД 29-летнему Вадиму Ковину и 32-летнему Филюсу Багаутдинову. Они признаны виновными в получении взятки (п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ).

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии, в феврале 2022 года во время патрулирования улиц полицейские остановили автомобиль Kia Cerato, водитель которого находился в состоянии алкогольного опьянения. За избежание административной ответственности нарушитель передал им 30 тыс. руб.

Подсудимые признали вину.

Суд назначил им штрафы в размере 1,2 млн руб. каждому, с лишением права занимать должности на государственной службе, связанные с функциями представителя власти, организационно-распорядительными функциями, на срок от пяти лет до пяти лет и шести месяцев и лишил специальных званий.

Прокуратура обжалует приговор в связи с чрезмерной мягкостью наказания.

Майя Иванова

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