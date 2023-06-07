Житель Краснодара попытался подкинуть в колонию телефоны и алкоголь

В Краснодаре 44-летний мужчина пытался перебросить через основной забор ИК-14 полиэтиленовый пакет с мобильными телефонами и алкоголем. Об этом сообщила пресс-служба УФСИН России

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по Краснодарскому краю.

Мужчину задержали. При досмотре при нарушителе обнаружили четыре мобильных телефона с зарядными устройствами и девять пластиковых бутылок со «спиртосодержащей жидкостью».

По факту произошедшего проводят проверку. Материалы в отношении задержанного направили в суд.

Анастасия Донскова

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