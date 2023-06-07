Глава СКР взял на контроль ситуацию с отсутствием газа в доме в Туймазах

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю управления СКР по Башкирии Владимиру Архангельскому доложить о проведенных следственных действиях по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ) в Туймазах, сообщает пресс-служба ведомства.

Жители дома на Северной улице, 14а в Туймазах обратились к главе СКР в соцсетях с жалобой на отсутствие газа, и им предлагают провести капремонт на 50 млн руб. В доме с износом 70% проживают многодетные семьи и семьи с детьми-инвалидами. Местная администрация не признает дом аварийным и не расселяет его.

Майя Иванова

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