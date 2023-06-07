Бывший депутат в Красноярском крае не смог обжаловать приговор за убийство жены

Восьмой кассационный суд оставил в силе приговор в отношении бывшего депутата Тасеевского районного совета депутатов Красноярского края. Фигуранта дела об убийстве ранее приговорили к девяти годам колонии, сообщает региональное СУ СКР.

По данным следствия, в марте 2022 года подсудимый сообщил о пропаже своей 35-летней жены: ушла из дома и не вернулась. Следователи выехали на место и обнаружили криминальные следы исчезновения женщины. В ходе допроса мужчина сознался в расправе над супругой.

Как рассказал фигурант дела правоохранителям, убийство супруги он совершил во время ссоры, затем погрузил тело в машину и вывез в лесной массив, оставил рядом со свалкой, присыпав снегом и ветками.

В жалобе на приговор обвиняемый сослался на аффект и невозможность контролировать себя, вызванный тяжким оскорблением со стороны жены. Он также просил суд учесть заслуги в благотворительной деятельности.

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Лолита Белова