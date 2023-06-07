Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в Петербурге упала на 15% за год

В Петербурге смертность от сердечно-сосудистых заболеваний упала на 14,6% за год. Об этом на заседании Совета при полномочном представителе президента РФ в СЗФО рассказал губернатор Александр Беглов.

По его словам, в 2022 году в Петербурге действовало 10 региональных проектов по здравоохранению, в том числе программа «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». В пресс-службе Смольного заявили, что сеть этих региональных сосудистых центров за год расширили.

В прошлом году они были открыты на базе Александровской больницы и Городской больницы №33. На покупку оборудования из федерального бюджета было выделено 252,9 млн руб. В рамках программы город приобрел новые аппараты КТ.

В Смольном также отметили, что в Петербурге увеличилась продолжительность жизни и составила 75,8 лет.

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