Два человека погибли из-за стрельбы на церемонии вручения дипломов в Вирджинии

В городе Ричмонд (штат Вирджиния) 6 июня вооруженный мужчина открыл огонь по людям, собравшимся на церемонии вручения школьных дипломов в парке Монро. В результате стрельбы два человека погибли, пятеро пострадали. Еще одного ребенка сбил автомобиль, когда он убегал из парка. Его госпитализировали. В настоящее время нападавший задержан, сообщил исполняющий обязанности начальника полиции города Рик Эдвардс. Его слова приводит CNN.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters Фото: Reuters

По данным полиции, нападавшим оказался 19-летний молодой человек. При себе у него было четыре пистолета. В результате стрельбы погибли 18-летний выпускник и 36-летний мужчина, который пришел на мероприятие. Следствие полагает, что нападавший мог быть знаком с кем-то из них.

Церемония вручения дипломов проходила в парке Монро, который находится на территории кампуса Университета Содружества Вирджинии. После того как официальная часть мероприятия завершилась, выпускники вышли на улицу, где проходила фотосессия. В этот момент началась стрельба. По данным телеканала, на улице находились сотни человек.

Помимо двух убитых, огнестрельные ранения получили еще пять человек — 14-летний мальчик и четверо мужчин в возрасте от 31 до 58 лет. Еще одного девятилетнего ребенка сбил автомобиль, когда он убегал из парка. Его доставили в больницу.

Милена Костерева