В Каменске-Уральском во время пожара в сауне погибли две женщины

Утром 7 июня в Каменске-Уральском при пожаре в сауне погибли две женщины. Ими оказались 21-летняя Ирина и 36-летняя Дарья, работавшие в местном магазине, рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«Их тела были обнаружены в нижнем белье в сауне, а точнее говоря, на выходе из нее. Вероятно, они, надышавшись едким дымом, пытались добраться до запасного выхода, но сил выбраться, скорее всего, уже не хватило»,— отметил он. Силовики предполагают, что пожар мог начаться из-за короткого замыкания нагревательного элемента банного комплекса.

В пресс-службы ГУ МЧС по региону уточнили, что спасатели прибыли на экстренный вызов через 8 минут после получения сообщения о пожаре. В сауне горела внутренняя обшивка на площади 10 кв. м. Огонь удалось потушить за 26 минут.

Следователи начали процессуальную проверку по факту гибели девушек, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР. Сейчас проводится осмотр места происшествия и опрашиваются очевидцы. Сейчас силовики устанавливают точную причину смерти.

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