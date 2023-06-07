Оборот оптовой торговли в Челябинской области вырос на 32,6%

В январе-апреле оборот оптовой торговли в Челябинской области составил 608,3 млрд руб. В сопоставимых ценах это на 32,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщают в Росстате.

В целом по России оборот оптовой торговли за этот период увеличился на 93,1%, до 39,6 трлн руб. Среди регионов РФ наиболее ощутимый рост отмечен в Северной Осетии — Алании (+71,3%), Ненецком автономном округе (+69,9%) и Архангельской области (+64,3%). Снижение зафиксировано на Чукотке (-22,5%), Ямале (-24,3%) и в Оренбургской области (-29,4%).

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