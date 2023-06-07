ИжГТУ из Удмуртии оказался на 14 месте среди вузов России по уровню зарплат выпускников IT-специальностей

Ижевский государственный технический университет им. М.Т.Калашникова занял 14 строчку в рейтинге вузов России по уровню зарплат молодых IT-специалистов. При этом учреждение поднялось на две строчки в сравнении с прошлым годом. Рейтинг подготовила платформа SuperJob.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В частности, средняя заработная плата выпускников IT-направления в ИжГТУ составляет 145 тыс. руб. в месяц. Это на 25 тыс. руб. больше, чем годом ранее.

Отмечается, что средний балл по ЕГЭ у абитуриентов ИжГТУ имени М.Т. Калашникова в 2022 году составлял 76,2. В Ижевске остались работать 80% выпускников вуза.

Первую строчку рейтинга традиционно возглавляет Московский физико-технический институт, выпускники которого зарабатывают 270 тыс. руб. в месяц (+8% за год). Второе место делят Университет ИТМО и Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова — 235 тыс. руб. Третью позицию занял Московский государственный технический университет им. Н.Э.Баумана и Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» — 230 тыс. руб.