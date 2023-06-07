В День города в Уфе частично перекроют дороги

В Уфе во время празднования Дня города и Дня России — 12 июня — будут закрыты участки четырех улиц, сообщили в пресс-службе мэрии.

С 6:00 часов 11 июня до 24:00 часов 12 июня движение ограничат на участке улицы Ленина — от Коммунистической до Кирова.

С 24:00 часов 11 июня до 24:00 часов 12 июня будут перекрыты еще два участка: улица Чернышевского — от Ленина до Карима и Карима — от Коммунистической до Чернышевского.

Ограничение будет и на проспекте Октября. Он будет закрыт от Южного до Северного проезда 12 июня с 20:00 часов до 23:00 часов.

Венера Хисамова

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