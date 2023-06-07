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В МЧС опровергли сведения об отравлении воды радиацией и эвакуации населения Крыма

Сведения об отравлении воды радиацией и эвакуации людей являются ложными. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РК.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По данным ведомства, жителям полуострова звонит неизвестный, представляется сотрудником местного управления МЧС и предупреждает о возможной эвакуации.

«Данная информация является фейком и не соответствует действительности»,— говорится в сообщении.

В управлении жителей и гостей республики призвали следить за сообщениями в официальных источниках.

Анастасия Донскова

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