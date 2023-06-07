В Анапе мужчина разбил бутылкой стекло Porsсhe, пытаясь «выйти из окна» многоэтажного дома

В Анапе на улице Стаханова 20-летний мужчина попытался выбраться из окна дома на пятом этаже и разбил стекло припаркованного у здания Porsсhe выпавшей из его рук бутылкой. Об инциденте сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Полицию на место происшествия вызвали очевидцы. Прохожие пытались убедить мужчину забраться обратно, что мужчина в скором времени сделал. Однако перед этим анапчанин выронил из рук предмет, который разбил стекло люка припаркованной у дома иномарки.

Прибывший участковый доставил нарушителя общественного порядка в отдел. В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка.

Анастасия Донскова

Читайте нас в Telegram