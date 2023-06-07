Новосибирец получил срок за хранение 49 банк икры

В Новосибирске суд приговорил к одному году лишения свободы условно местного жителя, обвиненного в незаконном обороте особо ценных водных биологических ресурсов (ч. 1 ст. 258.1 ЦУК РФ, максимальное наказание – лишение свободы на срок до 4 лет). Также ему назначен штраф 300 тыс. руб. и введен запрет на смену постоянного места жительства без уведомления специализированного госоргана.

Мужчина, как считает следствие, приобрел, перевез и хранил 49 банк икры особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ: 8,4 кг икры калуги, 13,3 кг икры амурского о гр., а также 1,9 кг смеси искры амурского осетра и калуги.

Защита просила прекратить уголовное дело в отношении мужчины в связи с его «деятельным раскаянием» или в связи с назначением судебного штрафа, но суд для этого не нашел оснований. Свою вину в преступлении новосибирец признал. Икра, как сообщает пресс-служба суда, подлежит уничтожению после вступления приговора в законную силу.

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Оксана Павлова