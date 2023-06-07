«Бизнес оперативно адаптируется под меняющийся спрос»

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров ожидает, что иностранные товары, которые РФ импортирует с помощью механизма параллельного импорта, будут постепенно заменены российскими аналогами. Перечень параллельного импорта уже значительно сократился — с 1300 до 300 позиций, заявил глава Минпромторга РФ. Министр промышленной политики Краснодарского края Дмитрий Хмелько утверждает, что кубанская продукция уже сейчас может заместить некоторые товары, которые поставляются путем параллельного импорта.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Хмелько

Фото: предоставлено автором Дмитрий Хмелько

Фото: предоставлено автором

«Ряд позиций промышленной продукции, которая поставляется в нашу страну благодаря механизму параллельного импорта, выпускается на территории Краснодарского края, и ассортимент ежегодно растет. Речь идет о кубанских торговых марках одежды, уже снискавших популярность за рубежом; лекарственных препаратах и медматериалах, в том числе уникальных, которые выпускают только в нашем регионе (например, шовный материал для хирургических операций широко спектра применения); станках и оборудовании для различных отраслей промышленности (например, современных обрабатывающих центров для авиакосмической, судостроительной отраслей).

При этом наша задача, задача власти,— создать комфортную среду для развития отраслей экономики. Это системная долговременная работа, которая набрала обороты еще с 2014 года, когда были введены первые санкции. Тогда в стране в целом и в нашем регионе в частности начали действовать первые программы по поддержке импортозамещающих производств.

В Краснодарском крае, к примеру, уровень поддержки предприятий вырос с двух мер до 10 направлений субсидирования и 15 программ льготного заемного финансирования, налоговых льгот и преференций на землю, системы нефинансовых инструментов развития отрасли. В том числе запустили специальные механизмы развития импортозамещающих промышленных производств. Это финансирование из краевого бюджета до 30% затрат, максимально — до 300 млн рублей, на создание или развитие таких производств. До 2024 года объем поддержки производителей импортозамещающей продукции в регионе превысит 1,3 млрд руб. Также это программа “Импортозамещение” краевого Фонда развития промышленности со ставкой 0,1% годовых. Практически в рассрочку предприятие может получить до 200 млн руб.

Бизнес оперативно адаптируется под меняющийся спрос, и краевые промпредприятия не упускают открывшиеся перспективы. Сегодня, к примеру, благодаря краевой поддержке в Гулькевичском и Кавказском районе расширяют номенклатуру навесной сельхозтехники и создают производство комплектующих к ней. В Крымском районе увеличивают линейку лекарственных препаратов, создают восемь новых видов лекарственных препаратов-дженериков. В том числе начнут ежегодно выпускать более 200 тыс. упаковок «Лаппаконитина», включенного в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. В Краснодаре наращивают производство IP-видеокамер — с 3 до 6 тысяч в месяц. На российском рынке доля импорта подобного оборудования превышает 90%.

Конечно, мы не можем совсем отказаться от импорта. На кооперации построена вся мировая экономика. В течение последних лет мы активно наращиваем эти связи с дружественными странами. Но ряд позиций будет востребован до тех пор, пока наши производители разрабатывают собственные технологии и повышают качество продукции, а также пока отечественный потребитель не станет ценить продукцию российского производства, избавившись от стереотипа, что импортное лучше».

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