Во всех красноярских лесах ввели режим ЧС

В связи с угрозой природных пожаров в лесах Красноярского края введен режим чрезвычайной ситуации. Согласно постановлению правительства региона, он действует с 6 июня.

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«Определить зоной чрезвычайной ситуации территорию Красноярского края»,– говорится в документе.

В частности, министерству лесного хозяйства Красноярского края поручено ввести «ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств». Главному управлению МВД по региону рекомендовано оказать в этом содействие.

В Красноярском крае установилась жаркая и сухая погода. По информации Лесопожарного центра утром 7 июня в регионе действовало 10 лесных пожаров в Минусинском, Енисейском, Туруханском и Мотыгинском районах на площади 1,1 тыс. га. Их тушат более 130 человек.

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Валерий Лавский