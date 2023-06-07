Под парковки электросамокатов в Омске отвели 556 площадок

В этом году мэрия Омска утвердила 556 площадок для размещения электросамокатов. Их общая площадь составила 3,5 тыс. кв. м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Кикшеринговые компании обязаны отслеживать места нахождения электросамокатов и оперативно перемещать их на места парковки»,– привела пресс-служба городской администрации комментарий первого заместителя директора департамента городской экономической политики Михаила Щелконогова.

Из общего числа утвержденных мест парковки 513 мест предназначены для размещения 1,6 тыс. электросамокатов ООО «Вуш». По данным мэрии, отчисления компании за их использование составят 0,57 млн руб. (в 2022 году – 0,38 млн руб.).

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Валерий Лавский