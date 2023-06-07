В Севастополе возведут памятник морякам, погибшим в СВО

В Севастополе на бывшем месте базирования крейсера «Москва» возведут памятник морякам, погибшим в ходе спецоперации. Об этом сообщает «РИА Новости Крым» со ссылкой на исполнительного директора Института стран СНГ Сергея Горбачева.
Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ
Мемориал, по заявлению господина Горбачева, будет посвящен всем морякам из 30-й дивизии надводных кораблей флота, которые погибли при СВО на Украине. На выбранном месте возведут сам монумент и храм.
Ракетный крейсер «Москва» пострадал при пожаре 14 апреля прошлого года. В результате происшествия сдетонировал боезапас. Крейсер получил серьезные повреждения, экипаж эвакуировали. В результате буксировки судно затонуло во время шторма.
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