Спрос на работников в Свердловской области вырос на 80%

В мае в Свердловской области было открыто 44,5 тыс. вакансий, что на 80% больше, чем в аналогичный период прошлого года. В сравнении с апрелем спрос на работников вырос на 3% больше, следует из исследования сервиса hh.ru. Эксперты отмечают, что количество активных вакансий в регионе увеличивается ежемесячно, начиная с лета 2022 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Сильнее всего в мае вырос спрос на работников спортивных и фитнес-клубов, а также салонов красоты (+16% к апрелю). Также повысилась потребность в работниках сфер «наука и образование» (+7%), «транспорт, логистика, перевозки» (+6%), «домашний, обслуживающий персонал» (+5%).

В то же время было открыто на 15% меньше, чем в апреле, вакансий для медиков, на 9% — для ИТ-специалистов, на 8% — для высшего и среднего менеджмента

В апреле губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил о нехватке кадров на промышленных предприятиях. «В обрабатывающем секторе потребность в кадрах превышает предложение более чем в шесть раз. А по некоторым специальностям — токарь, слесарь-ремонтник, инженер, наладчик металлообрабатывающих станков — спрос превышает предложение в десятки раз»,— сказал губернатор.

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