Экс-начальник отдела полиции в Омске пойдет под суд за покровительство продавцу контрафактных сигарет

В Омске в суд передано дело бывшего начальника территориального отдела полиции № 7 УМВД России, обвиняемого в превышении должностных полномочий. Обвинительное заключение утверждено прокурором Омской области.

Следствие установило, что бывший полицейский незаконно распорядился не проводить проверки деятельности индивидуального предпринимателя по реализации немаркированной табачной продукции и не изымать его товар. В случаях изъятия сотрудниками полиции такой продукции, начальник отдела давал указания вернуть товар бизнесмену.

В частности, в рамках проверки продукции предпринимателя было изъято более 1,9 тыс. пачек сигарет без специальной марки. Они были помещены в камеру хранения отдела полиции. «По указанию фигуранта дела подчиненные сотрудники полиции предоставили ему возможность заменить часть изъятой немаркированной табачной продукции на иной товар надлежащего качества»,– сообщает прокуратура Омской области. Таким образом бизнесмену удалось избежать тогда привлечения к уголовной ответственности.

Свою вину бывший начальник отдела полиции признал частично, ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

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Оксана Павлова